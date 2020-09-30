متذرعة بـ (كورونا): كنيست تصادق على تقييد التظاهرات ضد نتنياهو

صادقت الهيئة العامة لـ (كنيست) الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ينص على فرض التقييدات على التظاهرات والاحتجاجات في ظل جائحة (كورونا) التي تجتاح البلاد.





وصوت إلى جانب القانون 46 من أعضاء (كنيست) بينما صوت ضده 38، منهم عضوا كنيست ميكي حيموفيتش ورم شيفع من حزب (أبيض أزرق)، وذلك خلافاً لموقف حزبهم الذي صوت مع تقييد المظاهرات، وفق (وفا).





ويأتي ذلك، بعد أن صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون صلاحيات (كورونا) وتقييد المظاهرات خلال فترة الإغلاق الشامل، الذي يفرض قيوداً على المظاهرات ضد نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة.





وينص القانون على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات على المظاهرات خلال الإغلاق الشامل؛ للحد من (كورونا)، وتقييدات على الخروج من المنازل من أجل التظاهر.



