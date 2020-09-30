مصر تُعيد إغلاق معبر رفح بعد ثلاثة أيام من فتحه استثنائياً

أعادت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، إغلاق (معبر رفح) البري، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من فتحه استثنائياً في الاتجاهين من الأحد حتى الثلاثاء.





وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: إن إحصائية عمل المعبر في اليوم الأخير لفتحه، شهدت مغادرة 1041 مسافراً، ووصول 1700 عائد، بينما أرجعت السلطات المصرية 72 مسافراً.



وأوضحت الإحصائية، أن 2659 مسافراً غادروا غزة عبر المعبر خلال الأيام الثلاثة، و819 مواطناً وصلوا القطاع، بينما أرجعت السلطات المصرية 28 مسافراً.





غزة- دنيا الوطن