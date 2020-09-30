الاحتلال يعتقل شابين من بيت فجار جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: علي موسى العجوري (21 عاما)، وسيف ماجد العجوري (18 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: علي موسى العجوري (21 عاما)، وسيف ماجد العجوري (18 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
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