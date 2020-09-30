الاحتلال يعتقل شابين من بيت فجار جنوب بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفادت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: علي موسى العجوري (21 عاما)، وسيف ماجد العجوري (18 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.