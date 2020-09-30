السعودية توجه دعوة عاجلة لأذربيجان وأرمينيا بشأن إطلاق النار





وأشار بيان المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجددا حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



كما تطرقت الجلسة إلى عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.





رام الله - دنيا الوطنأعربت السعودية عن قلقها إزاء الأوضاع المتوترة بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا.وجاء ذلك في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.