عربي

السعودية توجه دعوة عاجلة لأذربيجان وأرمينيا بشأن إطلاق النار

السعودية توجه دعوة عاجلة لأذربيجان وأرمينيا بشأن إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعربت السعودية عن قلقها إزاء الأوضاع المتوترة بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا.

وجاء ذلك في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار بيان المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجددا حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تطرقت الجلسة إلى عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة

الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح مصادرة في &#34;حجر العسل&#34;

الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح مصادرة في "حجر العسل"

حُمى &#34;الوادي المتصدع&#34; تُصيب دولة عربية

حُمى "الوادي المتصدع" تُصيب دولة عربية

مصر تُسجل انخفاضاً بوفيات (كورونا) واستقرار نسبي بعدد الإصابات

مصر تُسجل انخفاضاً بوفيات (كورونا) واستقرار نسبي بعدد الإصابات

شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت

شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟

نصر الله لنتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول للمنشآت التي تحدث عنها ليرى العالم كذبك

نصر الله لنتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول للمنشآت التي تحدث عنها ليرى العالم كذبك

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

جبارين يلتقي الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس باليوم الـ 65 لإضرابه

جبارين يلتقي الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس باليوم الـ 65 لإضرابه

شاهد: وقفات احتجاجية للعمال المتضررين من (كورونا) تعم كافة محافظات غزة رفضاً للتمييز

شاهد: وقفات احتجاجية للعمال المتضررين من (كورونا) تعم كافة محافظات غزة رفضاً للتمييز

حزب الشعب: رحيل أمير الكويت خسارة للشعب الفلسطيني والشعب الكويتي على حد سواء

حزب الشعب: رحيل أمير الكويت خسارة للشعب الفلسطيني والشعب الكويتي على حد سواء

حركة المجاهدين تصدر بيان نعي بوفاة أمير دولة دولة الكويت

حركة المجاهدين تصدر بيان نعي بوفاة أمير دولة دولة الكويت

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 560 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 560 قضية على مستوى محافظات القطاع

&#34;الشعبيّة&#34; تنعي أمير دولة الكويت وتقف لجانب الشعب الكويتي الشقيق في مصابه

"الشعبيّة" تنعي أمير دولة الكويت وتقف لجانب الشعب الكويتي الشقيق في مصابه

دائرة شؤون اللاجئين: الشعب الكويتي سيسير على نهج أميره والثبات على مواقفه

دائرة شؤون اللاجئين: الشعب الكويتي سيسير على نهج أميره والثبات على مواقفه

منوعات

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

نيللي كريم في قعدة رجالة &#34;أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني&#34;

نيللي كريم في قعدة رجالة "أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني"

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:&#34;كل ما بتكبر بتحلو&#34;

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى &#34;البيزنس&#34;

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى "البيزنس"

ديانا حداد توجه رسالة لـ&#34;أصالة&#34; بسبب ألبومها الجديد

ديانا حداد توجه رسالة لـ"أصالة" بسبب ألبومها الجديد

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

عربي

الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح مصادرة في &#34;حجر العسل&#34;

الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح مصادرة في "حجر العسل"

السعودية توجه دعوة عاجلة لأذربيجان وأرمينيا بشأن إطلاق النار

السعودية توجه دعوة عاجلة لأذربيجان وأرمينيا بشأن إطلاق النار

شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت

شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟