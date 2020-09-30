حماس: لقاء تركيا محاولة لإيجاد خارطة طريق وهناك عقبات بطريق المصالحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن لقاء تركيا مع حركة فتح محاولة لإيجاد خارطة طريق للبناء على ما تم من الاجتماعات والتوافقات السابقة، مؤكداً أنه استكمال لمخرجات لقاء رام الله بيروت.



وأوضح بدران، وفق إذاعة (الأقصى)، أن حركته تدرك أن هناك عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية وأهمها عقبة الاحتلال وأطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة ونتحرك للأمام لتجاوزها لإيماننا بأهمية العمل المشترك.



وأشار إلى أن الجديد في اللقاءات بين حركتي و فتح هو استشعار الجميع بخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية من تطبيع وصفقة القرن و"هذا دفع لمزيد من التقارب".



وأكد بدران، أن الهدف الأساسي من اللقاءات بين حركتي حماس وفتح هو إيجاد حلول لكل ما يواجه القضية الفلسطينية، متابعاً: "توافقنا على ضرورة الوصول لشراكة فلسطينية حقيقة في كافة الساحات سياسية أو ميدانية أو داخلية".





وأكد أن الشعب الفلسطيني الضامن والحكم على هذه التوافقات والحوارات الفلسطينية، قائلاً: "نحتاج لبعض الوقت حتى يشعر شعبنا بجدية هذه اللقاءات".



وأضاف بدران: "الحوار الثنائي بين فتح وحماس ليس بديلا عن الحوار الوطني الشامل وإنما تمهيد للقاء الوطني الشامل، والفصائل الفلسطينية كافة حاضرة ومتابعة لكل ما يجري من لقاءات وحوارات وهناك تواصل دائم مع كافة الفصائل"، مؤكداً أن العلاقة مع الفصائل الفلسطينية علاقة متينة عميقة.







رام الله - دنيا الوطن