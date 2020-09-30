مصر تُسجل انخفاضاً بوفيات (كورونا) واستقرار نسبي بعدد الإصابات



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها و5914 حالة وفاة".



وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر حزيران/يونيو، كما سمحت منذ 21 أيلول/سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.







رام الله - دنيا الوطنشهدت إصابات كورونا في مصر، يوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا، بعد انخفاض قياسي سجلته يوم الأحد، وصلت إلى أقل مما كانت عليه قبل 6 أشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان الماضي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 115 إصابات يوم الاثنين.وحسب وكالة (سبوتنك)، فقد انخفضت حالات الوفاة بمقدار 5 وفيات، لتسجل 13 حالة وفاة انخفاضا من 18 حالة وفاة في اليوم السابق.