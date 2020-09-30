شؤون فلسطينية

خبير أمراض صدرية يوضح الفرق بين أعراض فيروس (كورونا) والانفلونزا

خبير أمراض صدرية يوضح الفرق بين أعراض فيروس (كورونا) والانفلونزا
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد محمود الخزندار، أخصائي أمراض الصدرية والشعب الهوائية، أن الأعراض في فيروس (كورونا) والانفلونزا العادية متشابهة جدا، ولكن تكون أشد بقليل في فيروس (كورونا). 

وقال الخزندار: "الأعراض في فيروس (كورونا) والانفلونزا، لا تكون ظاهرة عند أغلب الناس، وقد تكون الاعراض عبارة عن ارتفاع درجة الحرارة او التهاب في الحلق، ولكن تكون في كورونا أشد بقليل".

وأضاف: "المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب، ففيه 80% أعمارهم أقل من 20 عاماً، وبالتالي الأغلب قد يأخذ العدوى ولكن لا تظهر عليه الأعراض، واذا ظهرت قد تكون خفيفة لا تذكر مثل الرشح او ارتفاع درجات الحرارة او فقدان الشم او الذوق، او الاسهال".

وأشار الخزندار إلى أن المضاعفات في فيروس (كوفيد 19) أشد وأصعب من الانفلونزا وخاصة عند كبار السن، والذي يعانون من انخفاض المناعة، حيث تكون الاعراض عنيفة والمضاعفات شديدة.

وأوضح أنه في فيروس (كورونا) تظهر أعراض فقدان حاسة الذوق والشم في أول ثلاثة أو أربعة أيام، اما في الانفلوزنزا فتظهر هذه الاعراض في أول ثلاثة ساعات من الإصابة.

وقال: "الفرق الأخر، أنه في فيروس (كورونا) يؤدي الى الاسهال، اما الانفلونزا العادية لا تحدث إسهالاً، اما أعراض الألم في العظام وصعوبة في التنفس والبلغم، تظهر في المرضين".

وأضاف الخزندار: "فيروس (كورونا) يسبب التهابا رئويا شديدا جدا وقد يسبب فشلا رئويا، واذا احتاج المريض للعناية المركزية قد يسبب في الوفاة، اما الانفلونزا لا يسبب هذا المشهد، ولكن قد يسبب التهاب رئوي ولكن لا يعطي صورة الالتهاب الرئوي الشديد في (كورونا)".

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