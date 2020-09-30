الصحة بغزة: لا زلنا في مرحلة تثبيط انتشار وباء (كورونا) وتصحيح منحنى التفشي

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خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لا زال هناك تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، لافتا إلى أن هذا الامر يدعو للمزيد من الجهد في إطار التقصي الوبائي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين.



وقال القدرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا زلنا في مرحلة تثبيط اانتشار الوباء وتصحيح منحنى التفشي في قطاع غزة، وهذا يدعونا مطالبة كافة المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حيث بقدر ما يكون هناك التزام من المواطنين بقدر ما يكون هناك انخفاض في معدل الإصابات او انعدامها، وبالتالي سنحقق نتائج طيبة".



وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، أكد الناطق باسم الصحة بغزة، أنه يتم تقييم تطورات الحالة الوبائية، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ إجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية.



وحول المواد التشغيلية لجهاز الفحص المخبري، قال القدرة: "لا زلنا نعاني نقصا حادا من مواد الفحص المخبري، فما تسلمناه مؤخرا 8000 فحص مخبري من خلال منظمة الصحة العالمية، وبالتالي هذه الكمية محدود، ونحتاج الى دعم المختبر المركزي بمزيد من مواد الفحص المخبري حتى تستمر جهود التقصي الوبائي في غزة".