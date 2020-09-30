أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام حدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2020/10/01: يكون الجو غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الجمعة 2020/10/02: يكون الجو غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .السبت 2020/10/03: يكون الجو غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي