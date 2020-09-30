دون فرض عزل عام.. ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المستشارة أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء: إن ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس (كورونا) خلال فصلي الخريف والشتاء.



وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الـ 16: إن هذه القيود ستفرض تجنبا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد "بأي تكلفة"، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيا حتى الآن خلال الجائحة لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.



وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 2089 إصابة بفيروس (كورونا) يوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 287421 إصابة بينها 9471 وفاة.