البرازيل: تسجيل 32058 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البرازيل يوم الثلاثاء، 32058 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 863 حالة وفاة جديدة، بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).



وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 142921 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، في آذار/مارس الماضي.