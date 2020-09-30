الولايات المتحدة: إصابات (كورونا) تتجاوز 7.1 مليون والوفيات تتخطى 204 آلاف

سجلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 33891 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد، بتسجيل 270 حالة وفاة جديدة.



وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598.



ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض (كوفيد-19) حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة بتقرير اليوم السابق.



رام الله - دنيا الوطن