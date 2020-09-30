حزب الشعب: رحيل أمير الكويت خسارة للشعب الفلسطيني والشعب الكويتي على حد سواء

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رام الله - دنيا الوطن

نعى حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيداَ بمواقفه والشعب الكويتي من القضية الفلسطينية.



وفيما يلي نص بيان النعي:



تلقينا في حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم، ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الاحمد الصباح، بعد صراع طويل مع المرض.



إن شعبنا الفلسطيني اليوم يفتقد برحيل أمير دولة الكويت أحد أبرز الزعماء العرب الذين وقفوا والشعب الكويتي ومؤسساته وفعاليات الى جانب القضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية في مختلف المنعطفات والظروف الصعبة وخاصة في ظل حالة التراجع والانهيار الرسمي العربي، حيث يتهافت البعض للركوب في قطار التطبيع المذل.



إن شعبنا الفلسطيني يؤكد على المكانة الكبيرة للفقيد معتبرا رحيلة خسارة للشعب الفلسطيني كما هي للشعب الكويتي الشقيق ،



إننا في حزب الشعب الفلسطيني إذ ننعى الفقيد صباح الاحمد، نتقدم من الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي والمواساة، مؤكدين على عمق العلاقة الاخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب الكويتي الشقيق.