هولندا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للصحة في البلاد، أن هولندا سجلت 3011 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي يومي.





وقال المعهد: إن "عدد الحالات ارتفع بشدة في جميع المناطق تقريبا وضمن جميع المجموعات العمرية".





رام الله - دنيا الوطنسجلت هولندا يوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.