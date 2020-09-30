دولي

هولندا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

هولندا تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت هولندا يوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للصحة في البلاد، أن هولندا سجلت 3011 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي يومي.

وقال المعهد: إن "عدد الحالات ارتفع بشدة في جميع المناطق تقريبا وضمن جميع المجموعات العمرية".

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