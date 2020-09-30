شؤون فلسطينية

حركة المجاهدين تصدر بيان نعي بوفاة أمير دولة دولة الكويت

حركة المجاهدين تصدر بيان نعي بوفاة أمير دولة دولة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
تنعي حركة المجاهدين الفلسطينية الراحل صباح الأحمد الصباح، امير دولة الكويت الشقيق الذي تميز بمواقفه الحكيمة والحريصة على اللحمة العربية، ونسأل الله عز وجل بأن يغفر له و يتغمده بواسع رحمته وأن يعين شعبنا في الكويت وان يرزقهم خلفا صالحا.

يأتي رحيل الشيخ الصباح الذي لم يتخلى عن مساندة الحقوق الفلسطينية ولم ينزلق إلى وحل التطبيع والمطبعين في ظل هرولة عربية متسارعة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني المفسد.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا اذ نودع الشيخ الصباح نتقدم بالتعازي والمواساة من اهلنا في الكويت ومن حكومته وقيادته وبرلمانه ، ونتمنى من الله دوام الاستقرار والتوفيق للكويت الشقيق، ومزيدا من الثبات على الحق ونصرة قضايا الأمة وشعوبها".

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