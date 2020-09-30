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شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت

شاهد: حزب الله يثبت كذب نتنياهو حول وجود مستودع صواريخ في حي سكني ببيروت
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نظم حزب الله جولة لوسائل الإعلام المختلفة، في منطقة الجناح، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود مخزن أسلحة للحزب في المنطقة وقرب شركة لتوزيع جرار الغاز.

ووفق قناة (LBCI) اللبنانية، فقد قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في كلمة خلال الجولة: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات".

وأضاف: "هذه الجولة تكشف أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة، ونحن قمنا بهذه الجولة لكي نكذب اتهامات نتنياهو ونمنع تحريضه للشعب اللبناني على المقاومة الشريفة"، مؤكدا "عدم وجود صواريخ في هذا المكان".

وتابع: "ادعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صواريخ ونحن نظمنا هذه الجولة بشكل سريع لكشف كذب نتنياهو".

 

 

 

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