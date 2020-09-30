النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 560 قضية على مستوى محافظات القطاع



وأضافت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين القضايا، 26 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى ثلاث قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وتابعت: 184 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و347 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف50 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، يوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً بـ 560 قضية، على مستوى محافظات القطاع.