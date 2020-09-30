دولي

فرنسا: تسجيل 8051 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا: تسجيل 8051 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا يوم الثلاثاء، 8051 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة كبيرة عن 4070 حالة أمس الاثنين، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 550690.

كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 85 حالة وفاة جديدة، ليرتفع كذلك عدد حالات الوفاة إلى 31893.

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.

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