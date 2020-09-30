"الشعبيّة" تنعي أمير دولة الكويت وتقف لجانب الشعب الكويتي الشقيق في مصابه

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رام الله - دنيا الوطن

تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رحلة علاجية.



وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى للأمير دوره في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وموقفه الرافض للضغوط الأمريكية للالتحاق بالتطبيع.



وعبرت "الشعبية" عن تقديرها وفخرها بالموقف القومي للشعب الكويتي الشقيق ولمجلس الأمّة الكويتي الذي شكّل ولا يزال قوة ممانعة حقيقية في وجه المطبّعين، ورافض للعدوان الأمريكي المستمر على شعبنا وقضيته التي شكّلت على الدوام رافعة لوعي الأمّة وشعوبها بأمنهم القومي الجامع المقاوِم للاستعمار وتغذية وخلق العداوات الوهميّة لضرب الأمن والسلم الأهلي لشعوب الأمة وضرب استقلالها الوطني وسرقة ثرواتها.