إغلاق مديرية الصحة المركزية في جنين بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير صحة جنين، وسام صبيحات، إغلاق مديرية الصحة المركزية، يوم الأربعاء، بعد إصابة أحد العاملين فيها بفيروس (كورونا).
وقال صبيحات: إنه سيتم إغلاق مبنى المديرية المركزية المحاذي للمركز الكوري لمدة يوم واحد، من أجل تعقيمه، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي الفيروس.
أعلن مدير صحة جنين، وسام صبيحات، إغلاق مديرية الصحة المركزية، يوم الأربعاء، بعد إصابة أحد العاملين فيها بفيروس (كورونا).
وقال صبيحات: إنه سيتم إغلاق مبنى المديرية المركزية المحاذي للمركز الكوري لمدة يوم واحد، من أجل تعقيمه، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي الفيروس.
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