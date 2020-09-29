إغلاق مديرية الصحة المركزية في جنين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير صحة جنين، وسام صبيحات، إغلاق مديرية الصحة المركزية، يوم الأربعاء، بعد إصابة أحد العاملين فيها بفيروس (كورونا).



وقال صبيحات: إنه سيتم إغلاق مبنى المديرية المركزية المحاذي للمركز الكوري لمدة يوم واحد، من أجل تعقيمه، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي الفيروس.