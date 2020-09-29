إغلاق شعب صفية في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق شعب صفية في مدرستين حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفادت وكالة (وفا)، بأنه تقرر إغلاق صفوف: الثامن، والتاسع، والعاشر، والثاني عشر في مدرسة الفردوس الثانوية للإناث في قرية أرطاس جنوباً، بعد إصابة خمس طالبات، إضافة للصف الثامن في مدرسة بنات تقوع الثانوية شرقاً.



وأضاف أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.