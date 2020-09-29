مجدلاني يعزي الشعب الكويتي الشقيق بوفاة الأمير الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بأحر التعازي للشعب الكويتي الشقيق، بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال: تفتقد الأمة العربية، اليوم، والشعب الفلسطيني بشكل خاص رجلاً من الذين تمسكوا بالعهد والالتزام تجاه قضية فلسطين وشعبها، في مرحلة عصيبة، تمر بها القضية الفلسطينية .



وأشاد مجدلاني، بمواقف الفقيد الراحل العروبية، ووقوفه الدائم لصالح قضايا الأمة المصيرية.