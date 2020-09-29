مجدلاني يعزي الشعب الكويتي الشقيق بوفاة الأمير الصباح
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بأحر التعازي للشعب الكويتي الشقيق، بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال: تفتقد الأمة العربية، اليوم، والشعب الفلسطيني بشكل خاص رجلاً من الذين تمسكوا بالعهد والالتزام تجاه قضية فلسطين وشعبها، في مرحلة عصيبة، تمر بها القضية الفلسطينية .
وأشاد مجدلاني، بمواقف الفقيد الراحل العروبية، ووقوفه الدائم لصالح قضايا الأمة المصيرية.
تقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بأحر التعازي للشعب الكويتي الشقيق، بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال: تفتقد الأمة العربية، اليوم، والشعب الفلسطيني بشكل خاص رجلاً من الذين تمسكوا بالعهد والالتزام تجاه قضية فلسطين وشعبها، في مرحلة عصيبة، تمر بها القضية الفلسطينية .
وأشاد مجدلاني، بمواقف الفقيد الراحل العروبية، ووقوفه الدائم لصالح قضايا الأمة المصيرية.
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