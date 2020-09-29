شؤون فلسطينية

الاحتلال يستعد لتنفيذ مخططه بتوسيع شارع 60 الاستيطاني

الاحتلال يستعد لتنفيذ مخططه بتوسيع شارع 60 الاستيطاني
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ مخططه بتوسيع شارع 60 الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين الزراعية في بيت لحم والخليل.

 وأكد حسن بريجية، الناشط في مجال المقاومة الشعبية، ومواجهة الاستيطان، بأن الاحتلال، يحاول أن يضفي الشرعية على مشروع التوسعة المزعوم، تحت ذريعة خدمة المسافرين عبر هذا الطريق إلا أنه في حقيقة الأمر، يسعى إلى توفير طريق استيطاني، وخدمة المستوطنين على حساب أراضي المواطنين.

 ولفت بريجية إلى أن توسعة الطريق، ستحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسيسهم بتقطيع أواصل التجمعات الفلسطينية، والنيل من الفلسطينيين.

 وكشف بريجية، بأن الهدف الحقيقي من وراء المشروع، هو ربط مدينة القدس، بتجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني.

  وحسب بريجية، فإن آلاف الدونمات من الأراضي، ستصادر لصالح التوسعة، وأن كارثة تنتظر بيت لحم عموماً، وبلدة الخضر على وجه الخصوص.

 وأوضح بريجية، بأن أهالي الخضر، يمتلكون فقط 1000 دونم داخل القرية، وباقي أراضيهم، تعتبر أراضٍ التهمتها المستوطنات ويمنع الاستفادة منها.

 ونوه بريجية إلى أن بلدة الخضر، سلة غذائية، تشتهر بموسم العنب والخضار الموسمية، وهذا المشروع، سيكون كارثياً بحق المزارعين، فمعظم المواطنين من البلدة، يعتمدون على العائد من الأرض.

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