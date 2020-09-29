شؤون فلسطينية

محافظ غزة لـ "الحكومة": نريد توضيحاً لتصريح مجدلاني لأن فيه إهانة كبيرة جداً

محافظ غزة لـ "الحكومة": نريد توضيحاً لتصريح مجدلاني لأن فيه إهانة كبيرة جداً
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
وجه محافظ غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا، رسالة إلى الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد اشتية، بشأن تصريحات وزير التنمية د. أحمد مجدلاني، حول موظفي غزة.

وقال أبو النجا في منشور له عبر (فيسبوك) بعنوان "رسالة للحكومة"، مضيفاً "ما هكذا تورد الإبل، الموظفون، أجبروا على ترك العمل، وتحت طائلة المسؤولية".

وأضاف: "من بقي على رأس عمله لإيمانه أنه يخدم أبناء شعبه، فصل وقطع راتبه، نريد توضيحاً لتصريح السيد الدكتور مجدلاني لأن فيه إهانة كبيرة جداً".

وكان مجدلاني قال في تصريح لإذاعة (زمن أف أم) التي تبث من غزة: إن أي عملية توظيف من قبل السلطة الفلسطينية في غزة في ظل الانقسام، يعد إهداراً للمال العام.

وأضاف: "قبل الانقسام لو نظرت لحجم التوظيف، ستجد النسبة 61% لغزة و38% للضفة مع الفارق في عدد السكان، كانت الأولوية تعطى لغزة لأننا كنا نحاول إيجاد فرص لكونها محدودة في غزة، وكان هذا التمييز بالإيجابي".

وأردف وزير التنمية الاجتماعية: "لكن الآن لست قادراً على التوظيف بالقطاع العام بغزة، ولست بحاجة لذلك".

وتابع: "نحن على صعيد التنمية الاجتماعية، هناك 530 موظفاً في التنمية الاجتماعية بغزة، من يعمل منهم 90 موظفاً فقط، لماذا بدي أوظف؟ أليس هذا مسماه اهدارًا للمال العام؟"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بموضوع أن موظفي غزة، جلسوا في بيوتهم بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه آنذاك، سلام فياض، قال مجدلاني: "هل من الممكن لو ما أجلسنا الموظفين في بيوتهم، هل كانت حكومة حماس ستتركهم على رأس عملهم؟ الشيء الذي فعلناه أننا لم نُحلهم إلى التقاعد أو قلنا لهم اجلسوا في بيوتكم وأوقفنا رواتبهم". 

وقال: "لقد بقينا ملتزمين بموظفينا في غزة وبأهلنا في قطاع غزة وهذا الالتزام ليس فقط على الراتب، ونذكركم بمن الذي يتحمل مسؤولية المياه والكهرباء في غزة، احنا 75 مليون شيكل تقتطعها إسرائيل حق مياه وكهرباء في غزة، من الذي يتحمل فاتورة الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، ولذلك نحن لسنا مختبئين عن مسؤوليتنا، وتضع فوقهم الرواتب والقضايا فهذا يعني انك تتحمل مسؤوليتك رغم وجود حكومة أمر واقع في قطاع غزة إلى اليوم". 

وفيما يتعلق بملف 2005، قال وزير التنمية الاجتماعية: "أي وعودات بشأن هذا الملف غير صحيحة، وفي ظل الأزمة المالية صعب معالجتها، وهذا الموضوع يجب أن يتوافر فيه ظروف مالية، حتى نقدر نعالجه من مختلف جوانبه".

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