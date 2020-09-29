قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وبهذا تكون هذه الوفاة 19 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إن المواطنة عزية عبد الرحمن عودة جبر ( 77 عاماً)، من مدينة قلقيلية، توفيت متأثرة باصابتها بفيروس (كورونا).
وأضافت: توفيت جبر في مستشفى الدكتور درويش نزال، وكانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري، وقد أجرت عملية قلب مفتوح فيما مضى.
وبهذا تكون هذه الوفاة 19 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).
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