قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إن المواطنة عزية عبد الرحمن عودة جبر ( 77 عاماً)، من مدينة قلقيلية، توفيت متأثرة باصابتها بفيروس (كورونا).





وأضافت: توفيت جبر في مستشفى الدكتور درويش نزال، وكانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري، وقد أجرت عملية قلب مفتوح فيما مضى.



وبهذا تكون هذه الوفاة 19 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).