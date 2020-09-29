المكتب الحركي المركزي للمحاسبين يُطالب بإقالة مجدلاني

وطالب المكتب الحركي للمحاسبين، رئيس الوزراء باقالة مجدلاني، وتشكيل لجنة تحقيق في ما صرح به عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بسم الله الرحمن الرحيم





قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].



صدق الله العظيم



الإخوة المحاسبين والمحاسبات ... جماهير شعبنا العظيم ...



تحية التحرير والنضال وبعد...



في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني على كل الجبهات، و بكل ما اوتي من قوة ضد من يسعون لمسح مقومات نضاله، متمسكا بموقف الرئيس/ محمود عباس (ابومازن)، يخرج علينا المأفون المدعو/ احمد مجدلاني، ليزرع نيران الفتنة و التمييز الجغرافي ما بين شطري الوطن الواحد، وأننا في المكتب الحركي المركزي للمحاسبين، نستنكر بأشد عبارات الاستهجان والاستنكار ما صرح به هذا الكائن الغريب عن الوطن، لأن موظفي قطاع غزة استنكفوا عن العمل التزاما بقرار من القيادة الشرعية في حينه، ونطالب من لجنتنا المركزية ومجلسنا الثوري في حركة فتح، ومن أبنائنا في الحكومة الفلسطينية، لجم هذا الشخص المسيء لقضيتنا و لجراح وآلام شعبنا، كما نطالب السيد رئيس الوزراء باقالته، وتشكيل لجنة تحقيق في ما صرح به عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأننا نؤكد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولازلنا متماسكين خلف سيادة الرئيس في مواجهة خطة ترامب، وضد التطبيع المجاني.

وأكد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، و"لازلنا متماسكين خلف الرئيس في مواجهة خطة ترامب، وضد التطبيع المجاني."