غزة.. مطالبات للرئيس عباس بإقالة وزير التنمية أحمد مجدلاني





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه التصريحات، تشير وكأننا في غزة مواطنون من الدرجة الثالثة، وكأن الوزير مجدلاني، لا يعلم بأن موظفي غزة، جلسوا في بيوتهم بقرار سياسي، وحقوقهم الوظيفية مكفولة دون أي انتقاص.





وأكد مسلم، بأن جيش الموظفين، الذين حافظوا على الشرعية الوطنية، والتزموا بقراراتها، وخرجوا في غزة "بمليونيات جماهيرية" متعددة، أثبتوا من خلالها للقاصي والداني، بأن غزة ترفض، أن تكون خارج سياق الوطنية الفلسطينية، وأنها ترفض المشاريع والقيادات البديلة، وأنها مع الشرعية التاريخية، ولن تبدل جلدها، ولن تنحرف بوصلتها رغم كل الإغراءات".





وتابع: إنها يا سيد مجدلاني، تستحق الإنصاف والمساواة، وليس العقاب والتنمر والاستخفاف بمعاناة الناس وتضحياتهم الجسام طوال 13 عاماً من عمر الانقسام، الذي لم تذق يوماً مرارته.





وتساءل مسلم: هل يحق للوزير مجدلاني، التحدث باسم الحكومة، وهل السيد رئيس الوزراء، د. محمد إشتية، يعلم وموافق على ذلك؟





وطالب مسلم الرئيس عباس بإقالة مجدلاني من منصبه، بسبب تصريحاته وتفوهاته المسيئة لشعبنا الفلسطيني بغزة، والتي لا تخدم سوى المتربصين بمشروعنا الوطني.





ومن ناحية أخرى، قال مسلم: نحن نتفهم الأزمة السياسية والمالية القائمة، وغزة جاهزة، لأن تقدم كما قدمت طوال 70 عاماً الماضية ما عليها، على قاعدة المساوة والشراكة الحقيقية، التي لا تبخس الناس حقوقهم وتنكرها.

رام الله - دنيا الوطنصرح الدكتور أشرف مسلم، رئيس نقابة العاملين في الخدمات التعليمية، نائب أمين سر المكتب المركزي للعمال في المحافظات الجنوبية، بأن تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، بشأن موظفي القطاع العام بغزة، تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتكرس بشكل رسمي منهجية التمييز الجغرافي.