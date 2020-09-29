شؤون فلسطينية

"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 260

"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 260
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، بسبب فيروس (كورونا) إلى 260 حالة وفاة.

وأضافت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإصابات وصلت إلى 6138 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 2052 حالة.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا)،  للمواطنة علياء حسن أحمد أبو خليل (75 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بالمملكة إلى 89 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية هناك، بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية  للمواطن ماهر الأخرس (70 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 77 حالة، فيما سجلت 27 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: أوهايو، وشيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3703 إصابات.

وفي سياق آخر، غادرت ثلاث دفعات جديدة من "الأحباب" المواطنين والطلبة إلى كل من دبي واسطنبول والقاهرة؛ للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، كما وصلت دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الولايات المتحدة الأميركية، وكان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين واستقبال القادمين.

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