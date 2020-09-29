الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من إماتين بعد ساعات من اعتقال نجله

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطناً من قرية إماتين شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، واعتقلت الأسير المحرر موسى حسين بري (49 عاماً) بعد مداهمة منزله في قرية إماتين.



وجاء اعتقال المحرر بري، بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال، لابنه معتز، قرب إحدى الثغرات في جدار الفصل العنصري.



وتقع قرية إماتين إلى الشرق من مدينة قلقيلية على مساحة قدرها أربعة عشر ألف دونم، وتزرع نحو 85% من أراضيها بالزيتون.



ويصنف الاحتلال نحو 70% منها على أنها مناطق (ج) أي أنها خاضعة لسيطرته الأمنية، في حين يعزل ويصادر أكثر من ألف دونم، كما لا يمكن الاستفادة من الأرض بأي شكل آخر لعدم ملاءمة تربتها للزراعة، ولشح المياه ونقصها.



يشار إلى أن قرية إماتين، يسكنها أربعة آلاف نسمة، ومحاطة بسلسة استيطانية، وتحاصرها مستوطنة (عمونئيل) من الجنوب و(جلعاد) من الشرق، ومن الشمال (قدوميم).