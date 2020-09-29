دولي

أمير قطر يدعو رئيسي أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة والحوار

أمير قطر يدعو رئيسي أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة والحوار
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، رئيسي جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة، وحل خلاف البلدين عبر الحوار.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) فقد طالب الأمير تميم، كلاً من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونظيره الأرمني أرمين ساركيسيان، بتهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين.

وناقش أمير قطر، في اتصالين منفصلين، التوترات الحاصلة بين كل من أرمينيا وأذربيجان، وسبل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

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