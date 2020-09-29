عربي

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟

ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله: "نعزي دولة الكويت وشعبها وولي عهدها بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح"، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رحلة علاجية.

جاء ذلك، في كلمة بثتها قناة (المنار) التابعة لـ (حزب الله)، حيث قال نصر الله: إن "الشعب اللبناني لا ينسى للأمير دوره في إنهاء الحرب الأهلية، ولا ينسى الموقف الكويتي في حرب تموز، ودعم لبنان، وإعادة الإعمار.

وأضاف: "نسجل للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك أمام الضغوط على الدول الخليجية للالتحاق بالتطبيع"، متابعاً: "ما زالت الكويت، تحتفظ بموقفها الشريف، تجاه القدس وفلسطين، في عكس لقطار التطبيع".

أخبار ذات صلة

نصر الله لنتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول للمنشآت التي تحدث عنها ليرى العالم كذبك

نصر الله لنتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول للمنشآت التي تحدث عنها ليرى العالم كذبك

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

ملك الأردن ينعى أمير الكويت: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

ملك الأردن ينعى أمير الكويت: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح &#34;أمير الكويت الجديد&#34;؟

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "أمير الكويت الجديد"؟

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

المكتب الحركي المركزي للمحاسبين يُطالب بإقالة مجدلاني

المكتب الحركي المركزي للمحاسبين يُطالب بإقالة مجدلاني

عوض: الأطقم العاملة بمعبر رفح تعمل تحت ضغط الوقت و(كورونا)

عوض: الأطقم العاملة بمعبر رفح تعمل تحت ضغط الوقت و(كورونا)

غزة.. مطالبات للرئيس عباس بإقالة وزير التنمية أحمد مجدلاني

غزة.. مطالبات للرئيس عباس بإقالة وزير التنمية أحمد مجدلاني

&#34;الثقافة&#34; تنظم ندوة حول &#34;الشباب والفنون والصناعات الإبداعية&#34;

"الثقافة" تنظم ندوة حول "الشباب والفنون والصناعات الإبداعية"

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 260

"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 260

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من إماتين بعد ساعات من اعتقال نجله

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من إماتين بعد ساعات من اعتقال نجله

&#34;الجهاد&#34;: الكويت قدمت بعهد الأمير الراحل نموذجاً للموقف العربي الأصيل بدعم القضية الفلسطينية

"الجهاد": الكويت قدمت بعهد الأمير الراحل نموذجاً للموقف العربي الأصيل بدعم القضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

نيللي كريم في قعدة رجالة &#34;أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني&#34;

نيللي كريم في قعدة رجالة "أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني"

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:&#34;كل ما بتكبر بتحلو&#34;

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى &#34;البيزنس&#34;

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى "البيزنس"

ديانا حداد توجه رسالة لـ&#34;أصالة&#34; بسبب ألبومها الجديد

ديانا حداد توجه رسالة لـ"أصالة" بسبب ألبومها الجديد

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

عربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

ملك الأردن ينعى أمير الكويت: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

ملك الأردن ينعى أمير الكويت: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن