ماذا قال حسن نصر الله عن أمير الكويت؟

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله: "نعزي دولة الكويت وشعبها وولي عهدها بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح"، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رحلة علاجية.



جاء ذلك، في كلمة بثتها قناة (المنار) التابعة لـ (حزب الله)، حيث قال نصر الله: إن "الشعب اللبناني لا ينسى للأمير دوره في إنهاء الحرب الأهلية، ولا ينسى الموقف الكويتي في حرب تموز، ودعم لبنان، وإعادة الإعمار.



وأضاف: "نسجل للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك أمام الضغوط على الدول الخليجية للالتحاق بالتطبيع"، متابعاً: "ما زالت الكويت، تحتفظ بموقفها الشريف، تجاه القدس وفلسطين، في عكس لقطار التطبيع".