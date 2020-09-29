شؤون فلسطينية

"الجهاد": الكويت قدمت بعهد الأمير الراحل نموذجاً للموقف العربي الأصيل بدعم القضية الفلسطينية

"الجهاد": الكويت قدمت بعهد الأمير الراحل نموذجاً للموقف العربي الأصيل بدعم القضية الفلسطينية
الجهاد الاسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً نعت فيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 91 عاماً.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نشاطر دولة الكويت الشقيقة أحزانها بوفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي تميز بالحكمة والخبرة السياسية وكان حريصا على وحدة الموقف العربي، وقدمت الكويت في عهده نموذجا للموقف العربي الأصيل في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

إننا نتقدم بالتعزية والمواساة من الشعب الكويتي الشقيق ومن قيادته وبرلمانه ورموزه بهذا المصاب الأليم ، متمنين للكويت دوام الأمن والاستقرار و التقدم و الازدهار، والثبات على الموقف القومي والإسلامي المساند للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب وللمسلمين ، ولموقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

رحم الله فقيد الكويت والأمة الشيخ صباح الأحمد الصباح وتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان . 

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