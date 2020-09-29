القدرة يستنكر تصريحات مجدلاني ويؤكد على أن فتح ستدافع عن حقوق الموظفين

رام الله - دنيا الوطن

استنكر د حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية تصريحات الوزير أحمد مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.

وقال القدرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مجدلاني دائما ما يظهر عدائية مقيتة تجاه أبناء غزة، فهو المبادر دائما بالخروج للإعلام، ليسيء لأبناء غزة سواءً كانوا موظفين أو غيره، وهو يتنطع بـ "القول التافه ويستسهل استفزاز أهل غزة ولا نعلم من أين جاءت هذه الجرأة"، وفق رأيه.واضاف القدرة: "نقول لمجدلاني اذا كان قد اختير لك دور تبث من خلاله سمومك بين الحين والآخر فعليك أن تعلم هذه الأدوار لا تكون إلا للصغار لأنك أقل بكثير ممن تستهدفهم بالقول السفيه"، وفق تعبيره.وأكد القدرة بأن حركة فتح بالأقاليم الجنوبية ماضية بالدفاع عن حقوق أبناء شعبنا بوجه عام وعن حقوق الموظفين بغزة بشكل خاص، في ظل المحاولات المستمرة للسطو على حقوقهم في تجاوز مخزٍ من قبل حكومة د اشتية والحكومات التي سبقتها .