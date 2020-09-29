عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

نعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني د.محمد عياش، "إلى شعب الكويت الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء، فقيد الأمة الكبير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت"، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء



ووصف د. عياش الفقيد بالزعيم والقائد الحكيم أمير الإنسانية، وصاحب المواقف الشجاعة والحكيمة، والأيادي البيضاء، والمسيرة المعطّرة بالخير والبذل والعطاء وبالأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.



وقال :"نستذكر بكل حبّ وتقدير وفخر واعتزاز سيرته ومسيرته في خدمة قضايا الأمَّة العربية والإسلامية، وبصمته الواضحة في دعم وحدتها وأمنها واستقرارها، وفي مقدّمة تلك القضايا القضية الفلسطينية؛ وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله المشروع؛ ما جعل دولة الكويت الشقيقة في صدارة الداعمين والمؤيّدين لقضية شعبنا وحقوقه ومقدساته.



وأضاف : إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عزَّ نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.



وقال :"أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة."معتبرا أنَّ المصاب في فقده، مصاب الشعب الفلسطيني ومصاب الأمَّة قاطبة،



وتوجه عياش من سعاده سفير دوله الكويت الاخ طلال الهاجرى وطاقم السفاره في رومانيا باحر التعازى والمواساة بفقيد فلسطين صباح الجابر الصباح ، سائلا الله عزَّ وجل أن يتغمَّد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على القيادة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق بجميل الصبر وحسن العزاء،



ودعا عياش المولى سبحانه لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بدوام الحفظ والتوفيق وتمام التوفيق والسَّداد في حمل الأمانة، ومواصلة مسيرة الأمير الرّاحل، والعمل لما فيه خير واستقرار وازدهار دولة الكويت الشقيقة والأمَّة العربية والإسلامية.