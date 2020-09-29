نصر الله لنتنياهو: سنسمح لوسائل الإعلام الدخول للمنشاة التي تحدث عنها ليرى العالم كذبك

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

رد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال: إنه "قد يحدث انفجار آخر في بيروت في الضاحية في "الجناح" بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله".



وقال نصر الله: "قبل قليل نتنياهو كان يتحدث في الأمم المتحدة وقال لأجل تحريض الشعب اللبناني على حزب الله فهو يتحدث عن مكان بين بيروت والضاحية الجنوبية ويدعي ان المكان يخزن فيه حزب الله صواريخ ويحذر اللبنانيين".



وأضاف: سنسمح لوسائل الإعلام الدخول للمنشاة التي تحدث عنها نتنياهو وليرى العالم كذب نتنياهو.



وذكر نصر الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستنفار والاختباء على طول الحدود الفلسطينية اللبنانية، متابعًا: "هذه أطول مدة استنفار منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي الغاصب".