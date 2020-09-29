شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق المخالفين

"الداخلية" بغزة: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق المخالفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الداخلية والأمن والوطني، بغزة اليوم الثلاثاء، المواطنين، من أنها ستتخذ إجراءات أكثر تشدداً، بحق مخالفي إجراءات الوقاية من الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريحات لـ (قناة الأقصى): إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).

وشدد على أنه "لن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع"، معرباً عن أمله بأن نصل لحالة من الوعي والالتزام لدى المواطنين بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة؛ لأننا لن نتمكن من إعادة تشغيل كافة المرافق دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال: نسير تدريجياً في إعادة فتح بعض الأسواق لإعطاء مساحة لعملها وفق إجراءات الوقاية والسلامة، والمباحث العامة تراقب عمل كل القطاعات والإجراءات الوقائية المتبعة فيها.

من جهة أخرى، قال البزم: إننا "نتواصل مع الجانب المصري لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح، ويجري نقاش وإعداد تصورات حول ذلك".

وأضاف: أن أكثر من 1000 مسافر غادروا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، ولا يزال العمل مستمراً باتجاه استقبال المواطنين العالقين، مشيراً إلى أن قرابة 2600 سافروا في اتجاه المغادرة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر، من كشوفات الوزارة، ومما يعرف بـ "التنسيقات المصرية".

وشدد على أن الأمور سارت بشكل جيد في عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهناك سهولة في الحركة بشكل أفضل من المرات السابقة، مضيفاً أن هناك إجراءات وقائية مشددة للعائدين، ويتم تحويلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لمدة أسبوع.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يحذر: الانتخابات قد تكرس شكلاً جديداً من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات

قيادي بـ"الشعبية" يحذر: الانتخابات قد تكرس شكلاً جديداً من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

&#34;المجلس الوطني&#34; ينعى أمير الكويت

"المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

&#34;المجلس الوطني&#34; ينعى أمير الكويت

"المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

منوعات

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

نيللي كريم في قعدة رجالة &#34;أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني&#34;

نيللي كريم في قعدة رجالة "أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني"

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:&#34;كل ما بتكبر بتحلو&#34;

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى &#34;البيزنس&#34;

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى "البيزنس"

ديانا حداد توجه رسالة لـ&#34;أصالة&#34; بسبب ألبومها الجديد

ديانا حداد توجه رسالة لـ"أصالة" بسبب ألبومها الجديد

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

عربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت