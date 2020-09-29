"الداخلية" بغزة: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق المخالفين

من جهة أخرى، قال البزم: إننا "نتواصل مع الجانب المصري لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح، ويجري نقاش وإعداد تصورات حول ذلك".



وأضاف: أن أكثر من 1000 مسافر غادروا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، ولا يزال العمل مستمراً باتجاه استقبال المواطنين العالقين، مشيراً إلى أن قرابة 2600 سافروا في اتجاه المغادرة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر، من كشوفات الوزارة، ومما يعرف بـ "التنسيقات المصرية".



وشدد على أن الأمور سارت بشكل جيد في عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهناك سهولة في الحركة بشكل أفضل من المرات السابقة، مضيفاً أن هناك إجراءات وقائية مشددة للعائدين، ويتم تحويلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لمدة أسبوع.



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الداخلية والأمن والوطني، بغزة اليوم الثلاثاء، المواطنين، من أنها ستتخذ إجراءات أكثر تشدداً، بحق مخالفي إجراءات الوقاية من الوباء.وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريحات لـ (قناة الأقصى): إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).وشدد على أنه "لن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع"، معرباً عن أمله بأن نصل لحالة من الوعي والالتزام لدى المواطنين بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة؛ لأننا لن نتمكن من إعادة تشغيل كافة المرافق دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.وقال: نسير تدريجياً في إعادة فتح بعض الأسواق لإعطاء مساحة لعملها وفق إجراءات الوقاية والسلامة، والمباحث العامة تراقب عمل كل القطاعات والإجراءات الوقائية المتبعة فيها.