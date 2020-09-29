دولي

الجيش الإسرائيلي: اكتشفنا ثلاثة مواقع في قلب بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة

الجيش الإسرائيلي: اكتشفنا ثلاثة مواقع في قلب بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته كشفت عن ثلاثة مواقع في قلب أحياء سكنية في مدينة بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة.

وقال المتحدث الإسرائيلي: إن الموقع الأول هو موقع لإنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح، أما الموقع الثاني يقع تحت أرضي لإنتاج أجزاء من الصواريخ الدقيقة في حي الليلكي.

فيما الموقع الثالث، بحسب المزاعم الإسرائيلية موقع تحت أرضي لإنتاج مواد الصواريخ الدقيقة في حي الشويفات.

وأضاف المتحدث: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، هذه المواقع بكل ما لديها من قدرات ووسائل وتمتلك معلومات واسعة عن مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب وستواصل التعامل معه من خلال وسائل وآليات عمل مختلفة".

 









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