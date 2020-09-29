شؤون فلسطينية

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها
ولي عهد الكويت
رام الله - دنيا الوطن
نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي إلى شعبنا الفلسطيني والعربي والاسلامي والى شعوب العالم أجمع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت في بيان صدر عن مكتبها، من الشعب الكويتي الشقيق ومن قيادته الرشيدة وفي مقدمتها ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومن أسرته وذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة.

وقالت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر نبأ وفاة زعيم عربي قومي استثنائي محب لفلسطين وشعبها ونصيرا وسندا لقضيتها العادلة والثابت على مواقفه المبدئية تجاهها".

واشارت في ختام بيانها الى مناقب الفقيد وخصاله التي تمثل المروءة والنخوة والحكمة والصدق، ولفتت الى انجازاته وبصماته الانسانية البارزة ودعمه ووقوفه الى جانب الاشقاء العرب ودفاعه عن العروبة والوحدة، ونهوضه بالكويت وشعبها وقيادته لمسيرة التعددية والديمقراطية والتقدم والازدهار فيها.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يحذر: الانتخابات قد تكرس شكلاً جديداً من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات

قيادي بـ"الشعبية" يحذر: الانتخابات قد تكرس شكلاً جديداً من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

&#34;المجلس الوطني&#34; ينعى أمير الكويت

"المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت

&#34;الداخلية&#34; بغزة: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق المخالفين

"الداخلية" بغزة: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق المخالفين

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

عياش: فلسطين خسرت بوفاة أمير الكويت أخاً وقائداً وحكيماً ونصيراً لقصيتنا الفلسطينية

&#34;المجلس الوطني&#34; ينعى أمير الكويت

"المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

بحر ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني وقضيته

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

منوعات

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

نيللي كريم في قعدة رجالة &#34;أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني&#34;

نيللي كريم في قعدة رجالة "أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني"

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:&#34;كل ما بتكبر بتحلو&#34;

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى &#34;البيزنس&#34;

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى "البيزنس"

ديانا حداد توجه رسالة لـ&#34;أصالة&#34; بسبب ألبومها الجديد

ديانا حداد توجه رسالة لـ"أصالة" بسبب ألبومها الجديد

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

عربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت