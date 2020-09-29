عشراوي: فقدنا زعيماً قومياً وأميراً محباً لفلسطين وشعبها



وتقدمت في بيان صدر عن مكتبها، من الشعب الكويتي الشقيق ومن قيادته الرشيدة وفي مقدمتها ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومن أسرته وذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة.



وقالت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر نبأ وفاة زعيم عربي قومي استثنائي محب لفلسطين وشعبها ونصيرا وسندا لقضيتها العادلة والثابت على مواقفه المبدئية تجاهها".



واشارت في ختام بيانها الى مناقب الفقيد وخصاله التي تمثل المروءة والنخوة والحكمة والصدق، ولفتت الى انجازاته وبصماته الانسانية البارزة ودعمه ووقوفه الى جانب الاشقاء العرب ودفاعه عن العروبة والوحدة، ونهوضه بالكويت وشعبها وقيادته لمسيرة التعددية والديمقراطية والتقدم والازدهار فيها.

رام الله - دنيا الوطننعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي إلى شعبنا الفلسطيني والعربي والاسلامي والى شعوب العالم أجمع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.