نتنياهو: قد يحدث انفجار آخر في بيروت بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه مقتنع تمامًا بأن دولا عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل.



ورأى نتنياهو أن "المطالب الفلسطينية أضاعت الكثير من الوقت لتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية"، ولفت إلى أن "احتمالات السلام بين إسرائيل والفلسطنيين اصبحت أكبر بعد اتفاقات السلام الأخيرة مع دولتين عربيتين".



وأشار نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه "قد يحدث انفجار آخر في بيروت في الضاحية في "الجناح" بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله".



وأكد نتنياهو أن "انتهاكات إيران مستمرة وسيكون لديها ما يكفي من اليورانيوم في الشهرين القادمين لإنتاج قنبلة نووية"، واعتبر أن "رفع العقوبات عن إيران سيفتح أمام طهران الأبواب للحصول على المزيد من الأسلحة".



وأوضح أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب قضى على أكبر إرهابي في العالم وهو قاسم سليماني".