حركة المقاومة الشعبية تعزي بوفاة أمير الكويت

وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأمير صباح كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولشعب فلسطين ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي.



وأضافت: رحم الله الشيخ صباح الصباح الذي رفض التطبيع مع العدو رفضا قاطعاً، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وان يدخله الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين وان يلهم أهله وذويه وشعبه الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بكافة دوائرها وعلى رأسهم الأمين العام الشيخ أبو قاسم دغمش، بالتعازي الحارة لدولة الكويت ولحوكتها ولشعبها بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.