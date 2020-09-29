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شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في قرية حوسان الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية منعت مزارعي القرية من الدخول إلى أراضيهم الواقعة قرب مستوطنة بيتار.

 وأقيمت مستوطنة بيتار على أراضي قرى نحالين، وحوسان، ووادي فوكين، على أراضي مصادرة مساحتها 3314 دونماً، وتخطط سلطات الاحتلال لجعلها مدينة استيطانية جنوب غرب مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت خلال شهر حزيران الماضي على مصادرة أراض من بلدات حوسان ونحالين ووادي فوكين وتغيير صفة استخدامها من زراعية إلى صناعية، وإقامة منشآت ترفيهية وإدارية وشوارع للمستوطنين.

يشار الى أن جزءا من المنطقة المستهدفة تقع داخل (ممتلك التراث العالمي "فلسطين، أرض الزيتون والعنب، المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، بتير"، في حين تلتهم مخططات الاحتلال أجزاء واسعة منها المنطقة العازلة لموقع التراث العالمي والتي تعود ملكيتها لأهالي بلدتي حوسان وبتير.

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