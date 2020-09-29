فيديو.. الشرطة: ارتفاع قتلى شجار بلدة قباطية إلى اثنين وحرق عدد من المنازل









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، مقتل مواطن ثانٍ في الشجار الذي نشب في بلدة قباطية، جنوب جنين.وقالت على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواطناً آخر يبلغ من العمر (24 عاماً)، لقي مصرعه، بالشجار الذي نشب في قباطية جنوب جنين، فيما تم حرق عدد من المنازل، مضيفا: أن الأجهزة الأمنية تعمل للسيطرة عليه.وكانت الشرطة أعلنت مقتل مواطن (48 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار في الشجار الذي وقع ببلدة قباطية.وأوضح ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة، وأنها باشرت التحقيق.