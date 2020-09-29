مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، بأنه ينادي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.



وقال مجلس الوزراء الكويتي: عملا بأحكام الدستور ننادي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.



وأضاف المجلس: "الشيخ صباح توفي بالولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.. ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت".



كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عصر اليوم.