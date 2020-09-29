عاجل

  • رئيس البرلمان الكويتي: الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين غداً الساعة 11 صباحاً

  • مجلس الأمة الكويتي يعقد غداً جلسة لأداء الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أميرا للبلاد

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يعرب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت

رئيس الوزراء يعرب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة للشعب الكويتي الشقيق بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستذكرا خصال الفقيد وسجاياه الحميدة، ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال رئيس الوزراء:" بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فإن فلسطين تفقد اليوم واحدا من رجالات الأمة الأوفياء الذين طالما قدموا الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في لحظة نحن أحوج ما نكون لأمثاله من الزعماء الذين ظلوا ينافحون عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في الصراع العربي الإسرائيلي، وظل طيب الله ثراه متمسكا بمبادرة السلام العربية التي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار 194، رافضا الخضوع للضغوطات الأميركية لإلحاق الكويت بركب الدول المطبعة مع إسرائيل.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحفظ الكويت من كل مكروه".

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

فيديو.. الشرطة: ارتفاع قتلى شجار بلدة قباطية إلى اثنين وحرق عدد من المنازل

فيديو.. الشرطة: ارتفاع قتلى شجار بلدة قباطية إلى اثنين وحرق عدد من المنازل

حماس: أمير الكويت كان صاحب المواقف الشجاعة

حماس: أمير الكويت كان صاحب المواقف الشجاعة

أبو العسل وقطامي يؤكدان على الجهود لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف

أبو العسل وقطامي يؤكدان على الجهود لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف

جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قلقيلية: تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

وزارة الصحة تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي حوسان من دخول أراضيهم

رئيس الوزراء يعرب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت

رئيس الوزراء يعرب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت

أبو العسل وقطامي يؤكدان على الجهود لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف

أبو العسل وقطامي يؤكدان على الجهود لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف

جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قلقيلية: تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة

الشرطة: مقتل مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار في شجار ببلدة قباطية

الشرطة: مقتل مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار في شجار ببلدة قباطية

منوعات

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

شاهد: تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

نيللي كريم في قعدة رجالة &#34;أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني&#34;

نيللي كريم في قعدة رجالة "أنتم أكيد معقدين، ولازم تروحوا لدكتور نفساني"

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:&#34;كل ما بتكبر بتحلو&#34;

شاهد: ليلى علوي بالأبيض بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور:"كل ما بتكبر بتحلو"

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: جمهور (جان يامان) يعترض بعد أنباء إيقاف مسلسل السيد الخطأ بالحلقة14

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: سارة الطباخ لن تتنازل عن الشرنوبي

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى &#34;البيزنس&#34;

شاهد: هل يعتزل الفن؟.. بيومي فؤاد يكشف سر توجهه إلى "البيزنس"

ديانا حداد توجه رسالة لـ&#34;أصالة&#34; بسبب ألبومها الجديد

ديانا حداد توجه رسالة لـ"أصالة" بسبب ألبومها الجديد

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

صور: إطلاله مثيرة للنجمة أوبرى بلازا في شوارع هوليود

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: جدل حول ترشيح هاني رمزي لمجلس النواب المصري

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

شاهد: للمرة الثانية.. أنغام تكشف تفاصيل تعاونها مع تركي آل الشيخ

عربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

مصر تصدر بيانًا بعد وفاة أمير الكويت

دولة عربية تُعاني ارتفاعاً بعجز الموازنة

دولة عربية تُعاني ارتفاعاً بعجز الموازنة