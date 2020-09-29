العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء.



ووفق وكالة (واس) فقد أشار بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، إلى أن "الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".



وأضاف: "قدم الملك سلمان وولي عهده خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".



وأكد البيان على أن "السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".