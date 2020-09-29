أبو العسل وقطامي يؤكدان على الجهود لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف





جاء ذلك خلال استقبال أبو العسل للوزير قطامي في مقر المحافظة صباح اليوم، بحضور نائب المحافظ يسرى السويطي ورئيس بلدية أريحا سالم غروف ورئيس بلدية العوجا صلاح ابو ستة.



وبحث خلال اللقاء إمكانية دعم عدد من المشاريع التنموية في محافظة أريحا والأغوار بما ينسجم مع سياسة أوامر الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء بتوفير كل الامكانيات وبذل كل جهد ممكن لدعم وتعزيز صمود المواطنين في الاغوار في وجه الاجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تمارسها دولة الاحتلال.



وعقب اللقاء قام أبو العسل وقطامي بزيارة مركز التدريب المهني التابع لجمعية الشبان المسيحية بمخيم عقبة جبر على المدخل الجنوبي للمدينة واستمعا الى شرح مفصل قدمته سماح النبر مديرة المركز حول طبيعة البرامج التدريبية التي يوفرها المركز للطلاب الى جانب وكذلك التعرف على حتياجات المركز لتطوير العمل وتقديم وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات السوق والتطور التكنولوجي المستمر.





رام الله - دنيا الوطنأكد جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، وناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية، على الجهود الحكومية المبذولة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بالرغم من كل الظروف الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة جراء قرصنة أموال المقاصة من قبل دولة الاحتلال.