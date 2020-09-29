التعاون الإسلامي: مواقف الأمير الصباح السياسية والإنسانية يشهد لها الجميع

شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نعت منظمة التعاون الإسلامي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، الثلاثاء.



وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه وأصدق مواساته للكويت؛ حكومةً وشعباً، وعائلة الفقيد، والأمة الإسلامية جمعاء، لهذه الخسارة الكبيرة.



وأضاف أن الشيخ صباح كان أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية، ورفع مكانة الكويت عالياً على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار العثيمين إلى أن الفقيد كان صوتاً للحكمة والاعتدال، ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم، وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.