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إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون تقييد التظاهر خلال الإغلاق الكامل

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون تقييد التظاهر خلال الإغلاق الكامل
رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية في إسرائيل، بعد ظهر اليوم، مشروع القانون لتقييد حق التظاهر خلال إغلاق كامل.

وتصوت (كنيست) على مشروع هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مساء اليوم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبالتوازي تستمر قبالة مقر (كنيست) بالقدس، المظاهرات الحاشدة ضد هذه الخطوة.

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