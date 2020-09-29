إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون تقييد التظاهر خلال الإغلاق الكامل





وتصوت (كنيست) على مشروع هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مساء اليوم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبالتوازي تستمر قبالة مقر (كنيست) بالقدس، المظاهرات الحاشدة ضد هذه الخطوة.



رام الله - دنيا الوطنأقرت لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية في إسرائيل، بعد ظهر اليوم، مشروع القانون لتقييد حق التظاهر خلال إغلاق كامل.