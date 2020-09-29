الأردن: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز عتبة عشرة آلاف إصابة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل 823 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية.



ومن بين الإصابات وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، 820 حالة محلية، وثلاث خارجية، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 10049 إصابة.



كما أعلنت الوزارة، تسجيل ست حالات وفاة، خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة، إلى 57 وفاة.