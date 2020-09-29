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جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أعلن في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 205 حالات، جميعها في الحجر المنزلي باستثناء سبع حالات.

وما زالت الحالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان، فيما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند سبع وفيات، منذ بدء الجائحة.

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